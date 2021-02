Śląsk. Nauczyciel poparł Strajk Kobiet. Komisja dyscyplinarna odmówiła zajęcia się sprawą

Michał Sporoń, to nauczyciel języka polskiego z jednego z liceów w Tarnowskich Górach, który brał udział w protestach Strajku Kobiet. To nie spodobało się Barbarze Dziuk, posłance PiS, która doniosła na niego do katowickiego kuratorium.

O czekającego go "dyscyplinarce” poinformował sam zainteresowany za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Wolność zwycięży. Walczymy dalej o nasze prawa obywatelskie" – napisał i opublikował pismo, które trafiło do dyrekcji liceum, w którym uczy.

Śląsk. Strajk Kobiet. Nauczyciel bez "dyscyplinarki"

Przyznał, że stresował się postępowaniem, które uznał za przejaw nękania go za poglądy. Zapewnił jednocześnie, że żadnego ze swoich uczniów nie namawiał do udziału w protestach. - My ze sobą pracujemy miesiącami. Uczę języka polskiego, wiele dyskutujemy o wolności, wolności wyboru, sami wiedzą, co czynić. To była ich decyzja, a widziałem moich uczniów na demonstracji – powiedział.