Śląsk. Może i jest wygodniej, ale nie zawsze bezpieczniej. Policja ostrzega przed oszustami

Już za chwilę większość z nas rzuci się w wir wyprzedaży. Ze względu na pandemię ominą nas długie kolejki w galeriach handlowych. Zakupy przeniosą się do sieci – i mimo, że to wygodniejsze, policja przypomina o czym należy pamiętać, by nie dać się oszukać.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Policja przypomina o bezpiecznych zasadach w sieci (WP)