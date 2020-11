Black Friday 2020. Czarny Piątek ponownie podbije polskie sklepy

Black Friday opanowuje polskie sklepy

Tegoroczny Black Friday może przenieść się w znacznym stopniu do internetu. Promocje obowiązywać będą bowiem głównie w internecie, gdyż co najmniej do 29 listopada w Polsce obowiązywać będą obostrzenia, zgodnie z którymi zamknięte będą sklepy w galeriach handlowych. Promocje mogą więc trwać nawet przez kilka dni, a niektóre sklepy promocje oferują nawet przez cały listopad.