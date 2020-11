Śląsk. Koronawirus. Dramatyczny apel w domu pomocy społecznej w Rybniku

- Obowiązujący wysoki reżim sanitarny i wprowadzone ograniczenia pozwalały bardzo długo opierać się wejściu wirusa do placówki. Do tej pory wyniki były negatywne. Badaliśmy pracowników wracających z urlopów. Niestety, tym razem również nasz dom podczas drugiej fali zachorowań w kraju uległ tej groźnej chorobie – powiedział we wtorek dyrektor MDPS Piotr Mazurek.

Apel o wsparcie MDPS w Rybniku

Dochodzenie do pełnego zdrowia po wirusie wymaga czasu, stąd trudna sytuacja związana z powrotem personelu MDPS-u do pracy.

- Dziękuję wszystkim wolontariuszom, którzy do tej pory wsparli dom pomocy, jednocześnie zwracam się z apelem do osób, które chciałyby jeszcze wesprzeć seniorów z naszego domu o dalsze wsparcie. Rybnicki MDPS poszukuje wolontariuszy do pracy z mieszkańcami oraz wolontariuszy do pracy w kuchni i osób, które pomogłyby również w utrzymaniu porządku. Jednym słowem każda para rąk się przyda – mówi Piotr Kuczera prezydent Rybnika.