Śląsk. Kierowcy, czekają was utrudnienia w Bytomiu

Z powodu prowadzonych od 2 listopada prac na wiadukcie drogowym, zamknięty zostanie ruch na odcinku od skrzyżowania ul. Celnej z ul. Zachodnią do skrzyżowania ul. Celnej ze zjazdem w stronę DK88.

Ruch zostanie puszczony objazdami: od Karbia do Stolarzowic, od strony centrum z ul. Strzelców Bytomskich do Stolarzowic oraz ze Stroszka i zjazdu z A1 do Karbia.