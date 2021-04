Śląsk. ”Emerytura to uprawnienie, a nie obowiązek”, nie spieszymy się na nią

Jak zauważa Zakład Ubezpieczeń Społecznych, od kilku lat ta tendencja się utrzymuje. Rodacy niechętnie decydują się na emeryturę , wolą być aktywni zawodowo. Przekłada się to później na wysokość świadczenia - odłożenie decyzji o rok powoduje 10-15 proc. wzrost.

To nie nasz obowiązek, a uprawnienie. Przyznawana jest na wniosek, dlatego warto w miarę sił być jak najdłużej czynnym zawodowo. ”Emerytura zależy od kwoty opłaconych składek emerytalnych i wieku, w którym wnioskujemy o świadczenie. Odczekanie nawet jednego roku, kontynuując pracę, pozwala otrzymać świadczenie wyższe nawet o 10-15 proc. Wynika to z opłacenia dodatkowych składek, ich waloryzacji oraz mniejszej liczby miesięcy życia na emeryturze przyjętej do obliczeń” - tłumaczy Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.