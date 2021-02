Śląsk. Depresja to groźna choroba…mówmy o niej, nie tylko 23 lutego

Dopaść może każdego, gdziekolwiek i kiedykolwiek. Nagle, gdy najmniej się jej spodziewamy. Wpierw nie zdajemy sobie z tego sprawy, potem zaczynamy szukać przyczyn, by na końcu stwierdzić, że przecież nic nam w sumie nie jest i sami wyśmienicie sobie z tym poradzimy…jak zwykle.

Jej skutki mogą być jednak tragiczne, dlatego nie bójmy się o tym rozmawiać. I to wprost! Stres, niepewność i izolacja, które towarzyszą nam podczas pandemii mają ogromne znaczenie dla naszej psychiki. Eksperci donoszą, że w minionym roku co czwarta osoba odczuła pogorszenie nastroju. Panujące ograniczenia i nasza obawa o własne zdrowie i bliskich nam tego nie ułatwia.

Czy pojawiająca się u nas lub naszych bliskich bezsenność, brak energii bądź trudność z koncentracją to jedynie chwilowy spadek formy czy początek poważnej choroby? Na to pytanie pomogą znaleźć odpowiedź eksperci. Dostępni na co dzień, jednak 23 lutego – w ogólnopolskim dniu walki z depresją – przez cały dzień udzielać będą bezpłatnych porad wszystkim, którzy zdecydują skonsultować się z ekspertem.

”Samemu może być trudno określić, czy to, co czujemy to po prostu smutek z powodu „gorszych dni” czy już depresja. Dlatego postanowiliśmy dać możliwość skonfrontowania zaobserwowanych objawów i omówienia ich ze specjalistą. Taka niezobowiązująca rozmowa może być pierwszym krokiem do wyjścia na prostą. Nieważne czy mieszkasz w dużym mieście czy małym miasteczku, dzięki wideoporadom bez wychodzenia z domu za pomocą kilku kliknięć możesz wybrać specjalistę z dowolnego miejsca w Polsce” - zachęca Małgorzata Głowacka-Pędras, współzałożycielka Avigon.pl, pierwszej kompleksowej polskiej platformy do wideoterapii on-line.

"Blue Monday". Najbardziej depresyjny dzień w roku

To często wstydliwy temat, dlatego nie decydujemy się na rozmowę z rodziną, przyjaciółmi bądź lekarzem. Dzięki platformie, która jest zupełnie anonimowa, mamy gwarancję bezpieczeństwa we własnym systemie do wideokonsultacji.

Zatem, jeśli w ostatnim czasie nasiliły się u nas takie dolegliwości jak: smutek, przygaszenie, załamanie, bezradność, poczucie beznadziei, samotność, przygnębienie, niepokój, bezużyteczność, poczucie winy, bezwartościowość, utratę zainteresowań, zaburzenia koncentracji uwagi, negatywne myśli zaburzające obraz siebie i nastawienie do przyszłości oraz brak chęci do działania – nie ma na co czekać, koniecznie trzeba zwrócić się po fachową pomoc.

Często zwlekamy z prośbą o wsparcie, tymczasem to właśnie czas jest tu znaczący. Im szybciej zasięgniemy opinii specjalisty, tym większe szanse na szybszy powrót do zdrowia. ”Osoby, które nie leczą depresji, ponoszą ogromne koszty emocjonalne, ale też nie zawsze zdają sobie sprawę, że ta choroba nieleczona, może prowadzić nawet do śmierci Warto walczyć z depresją, warto walczyć o siebie, gdy jest nam samym ze sobą źle, gdy nasi bliscy wskazują, że martwi ich nasz stan emocjonalny. Depresję można pokonać, można odzyskać radość życia i chęć do działania. Walka z depresją bywa długa, ale na jej efekty warto czekać” – tłumaczy psycholog, Monika Sroka-Ossowska.

Pierwszy krok w walce o powrót do zdrowia nie musi być trudny. Trzeba tylko skonsultować się ze specjalistą – wystarczy kilka kliknięć na portalu, by wybrać eksperta i skorzystać z wideokonsultacji. By mieć pewność, że mamy do czynienia z profesjonalistą możemy sprawdzić wszelkie niezbędne informacje mówiące o jego doświadczeniu i kompetencjach. Przydatny może okazać się także specjalny e-book, w którym przeczytamy o depresji i sposobach radzenia sobie z nią.

Szacuje się, że do 2030 roku depresja będzie najczęściej diagnozowanym schorzeniem. Na całym świecie na depresję cierpi ponad 264 milionów ludzi. Tylko w Polsce dotyczy ona ponad 1,9 miliona ludzi.