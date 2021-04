Śląsk. Było górnictwo, teraz będzie dokument

Trwają, tak jak i przemiany z którymi mamy do czynienia od dłuższego czasu. Tak jak i od dawna mamy do czynienie na Śląsku z górnictwem.Mało kto wyobraża sobie, by za jakiś czas węgiel przestał być kojarzony z tym regionem. Wszystko jednak na to wskazuje. Bo transformacja górnictwa węgla kamiennego trwa.