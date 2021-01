Śląsk. 186 osób poniosło śmierć na drogach województwa śląskiego w ubiegłym roku. Śląska policja podsumowała 2020 rok

Według opublikowanego w piątek (8 stycznia) podsumowania śląskiej drogówki, 2020 rok na drogach regionu był nieco bezpieczniejszy niż poprzednie. W 2019 r. śląska policja odnotowała śmierć 199 osób, a w 2018 w wyniku wypadków drogowych zginęło 220 osób. - Spadek liczby najtragiczniejszych wypadków to sukces wszystkich użytkowników dróg, jednak niepokoi fakt wzrostu liczby ofiar wśród pieszych (2020 r. – 67 ofiar, 2019 r. - 60 ofiar, 2018 r. - 83 ofiary) i rowerzystów (2020 r. - 18 ofiar, 2019 r. - 17, 2018 r. - 26 ofiar). Jeśli do tej grupy dołączymy również śmiertelne wypadki z udziałem motorowerzystów, to okazuje się, że połowa ofiar w roku ubiegłym to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego - wskazują policjanci.