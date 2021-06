Siemianowice Śl. Wszedł do kwiaciarni, ale nie był miłośnikiem kwiatów

Policjanci pojechali na interwencję do kwiaciarni w Siemianowicach, w której miało dojść do kradzieży rozbójniczej. - Mężczyzna wszedł do kwiaciarni i z szuflady, w której trzymane były pieniądze, wyciągnął gotówkę. Zareagowała na to właścicielka, która nie chciała dopuścić do kradzieży utargu. Wtedy sprawca zastosował wobec niej przemoc i uciekł z pieniędzmi – opisuje przebieg zdarzenia komenda policji w Siemianowicach Śląskich.