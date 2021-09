Sąd obniżył karę za zabicie 4-miesięcznego dziecka. Ziobro wnosi kasację

"Gdy parze skończył się alkohol, Monika P. kazała iść po wódkę swojemu konkubentowi. Po jego wyjściu puściła bardzo głośno muzykę, co obudziło jej córeczkę, dziecko zaczęło płakać. Oskarżona dwukrotnie uderzyła niemowlę w głowę, powodując złamania kości czaszki, krwotoki śródczaszkowe oraz stłuczenie mózgu" - informowała wtedy prokuratura. Wskazano też, że do pobicia dziecka doszło gdy Monika P. miała "co najmniej 1,4 promila alkoholu we krwi". Śledczy ustalili również, że P. i jej partner znęcali się nad pozostałymi dziećmi.