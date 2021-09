Rybnik. Wypadł drogi i uderzył w ogrodzenie. Trafił do szpitala

Przy okazji kolejnego zdarzenia drogowego z udziałem motocyklisty policjanci apelują do nich, aby nie przekraczali dozwolonej prędkości oraz nie wyprzedzali w miejscach niedozwolonych. - Są oni niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego i każde zdarzenie z ich udziałem może zakończyć się tragicznie w skutkach. Kierujący jednośladami powinni także zaopatrzyć się w ubranie przystosowane do jazdy na motocyklu, w tym w odblaskowe szelki lub kamizelkę oraz bezwzględnie stosować kask ochronny na głowę – przypominają stróże prawa. - Użytkownicy samochodów natomiast przy włączaniu się do ruchu, zmianie pasa ruchu oraz kierunku jazdy, muszą za każdym razem dobrze się rozglądnąć oraz spoglądać w lusterka wsteczne. Motocykl może przecież nadjechać w każdym momencie. Obie strony mają oczywiście obowiązek korzystać z zapisanej w Kodeksie Drogowym zasady ograniczonego zaufania – dodają.