Rybnik. Tanio, szybko i wygodnie. Autobusy dowiozą na miejskie kąpieliska

Przypominamy, że na kąpielisko Pniowiec można również dojechać codziennie linią autobusową nr 43, zaś kąpielisko Ruda, obsługują linie: 7, 11, 12, 13, 14, 30, 32, 41, 43 i 49. - Nasze propozycje są kuszące. Dojedź do centrum Rybnika i przesiądź się na „Łikend linię”, która dowiezie cię na Rudę czy Pniowiec za 1 zł. Zostaw auto na parkingu wielopoziomowym, gdzie od 14.00 w sobotę aż do końca niedzieli parkujesz za darmo – zachęca Łukasz Kosobucki, dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego. – Warto też pamiętać, że jeżeli przesiądziesz się z innego autobusu i masz e-kartę, to przejazd następnym autobusem w ciągu 20 minut od zarejestrowania wyjścia w poprzednim autobusie kosztuje tylko 50 groszy – dodaje.