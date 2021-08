Rybnik. Są pieniądze, "Juliusz" będzie miał nową funkcję

Rybnik. Znalazły się pieniądze na remont "Juliusza"

Pawilon "Juliusz" to największy i najstarszy z zabytkowych budynków tworzących kompleks. Na jego remont samorząd Rybnika długo szukał finansowania z zewnątrz. - Determinacja w poszukiwaniu pozabudżetowych środków finansowych na remont dawnego szpitala zaowocowała powolną, choć konsekwentną realizacją planu przywrócenia mieszkańcom Rybnika całego zabytkowego kompleksu i sprawienia, by to miejsce zaczęło tętnić życiem, stając się ozdobą śródmieścia – powiedział Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.