Rybnik. Gwałcił i "wypożyczał" własnego psa, teraz za to odpowie

Sprawa wyszła na jaw pod koniec stycznia br. I to przez zupełny przypadek. Funkcjonariusze zostali wezwani do mieszkania, gdzie ujawniono zwłoki 50-letniego mężczyzny. Jak się okazało, na miejscu zastali także obcego mężczyznę wraz z psem. Z zespołem medyków nie kryli zaskoczenia ich obecnością, po jakimś jednak czasie 38-latek zdradził że wynajął swojego amstaffa do seksu. Po stosunku z czworonogiem, 50-latek źle się poczuł i…zmarł.