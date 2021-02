Rybnik. Gaz sposobem na smog. Pozostało przekonać mieszkańców

Spotkania dla mieszkańców dzielnic w sprawie możliwości przyłączania gospodarstw domowych do sieci gazowej rybnicki samorząd zapowiadał już wiosną ubiegłego roku. Spotkania z udziałem przedstawicieli Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) i urzędu miasta były jednak dwukrotnie odwoływane – w marcu i w październiku – z powodu zagrożenia epidemicznego i wprowadzonych obostrzeń.

Nowe terminy to 2 marca w dzielnicy Kłokocin, a 9 marca w dzielnicach Golejów, Grabownia i Ochojec. Na dni 29-31 marca zaplanowano dyżury pracowników, którzy pomogą wypełniać wnioski, aby zainteresowani mieszkańcy możliwie szybko mogli podpisać umowy przyłączeniowe.

Rybnik. Spotkania z mieszkańcami w sprawie sieci gazowej

Miasto zastrzega jedna, że ostateczne decyzje co do możliwości odbycia spotkań będą zapadać w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju. Spotkania będą mogły zostać odwołane nawet w dniu, w którym mają się odbyć. Jeśli dojdą do skutku, będą zachowane standardy bezpieczeństwa (np. ograniczenie liczby uczestników, środki dezynfekcji, odstępy między mieszkańcami itp.). Każdy uczestnik spotkania i dyżurów musi nosić maseczkę (osoby bez maseczek nie zostaną wpuszczone) i obowiązkowo zdezynfekować ręce.