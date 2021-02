Sosnowiec. SmogoBus wyjeżdża na ulice. Ma pomóc w walce ze smogiem

Aby zachęcać mieszkańców Sosnowca do wymiany kotłów węglowych przy wsparciu finansowym rządu i samorządu, a także innych dotowanych inwestycji proekologicznych, sosnowiecki magistrat przygotował Smogobusa. Ma on do połowy kwietnia w sześciu kursach odwiedzić sześć dzielnic miasta.

Sosnowiec walczy ze smogiem. Źródło: UM Sosnowiec