Rybnik. Cyberprzestępcy za kratkami. Zarabiali na fikcyjnych sklepach w sieci.

W przestępczy proceder zaangażowanych było trzech mężczyzn w wieku od 42 do 43 oraz 42-letnia kobieta, mieszkańcy Tychów i Rybnika. - Jak ustalono, podejrzani zajmowali się oszustwami popełnionymi przy pomocy fałszywych sklepów internetowych. Tylko w wyniku działania jednego jednego z nich,oszukali około tysiąc osób, które zapłaciły za towar, lecz nigdy go nie otrzymały. Fałszywy sklep był zarejestrowany na dane osobowe podstawionych osób tzw. słupów. Co więcej, osoby, które dokonywały zakupów w fałszywym sklepie, otrzymywały wiadomości SMS z prośbą o dokonanie dopłaty. Hiperłącza z wiadomości SMS prowadziły do stron podszywających się pod agentów rozliczeniowych. W ten sposób od pokrzywdzonych wyłudzano między innymi dane do logowania do bankowości elektronicznej – wyjaśnia mechanizm działania oszustów śląska policja.