Ruda Śląska. Ważna zmiana na ważnym skrzyżowaniu w mieście. Ulżą kierowcom i pieszym

Uwaga kierowcy. Drogowcy zmienili organizację ruchu na skrzyżowaniu ulic Czarnoleśnej i Objazdowej w Rudzie Śląskiej. Kierowcy poruszający się ulicą Czarnoleśną od skrzyżowania z ulicami Niedurnego, Chorzowską i Pokoju przed skrzyżowaniem z ulicą Objazdową mają teraz do wyboru dwa pasy ruchu. Z lewego pojadą prosto, a prawy służy wyłącznie do skrętu w prawo w ulicę Objazdową. Dotychczas jazda prosto możliwa była oboma pasami ruchu, co czasami doprowadzało do nieporozumień. Z kolei kierowcy poruszający się ulicą Czarnoleśną w przeciwnym kierunku będą mieli do wyboru prawy pas do jazdy prosto i lewy wyłącznie do skrętu w lewo w ul. Objazdową. Tutaj również dotychczas jazda prosto możliwa była oboma pasami.