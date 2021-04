Ruda Śląska. Udana licytacja internetowa. Cena za budowę drogi niższa o 15 mln zł

Nie 110 mln zł, ale 95 mln zł zapłacą władze Rudy Śląskiej za budowę kolejnego odcinka rasy N-S . To efekt aukcji internetowej.

Na tym nie koniec. - Piłka jest nadal w grze, bo postępowanie nie jest zakończone. Teraz firma będzie musiała zaktualizować swój kosztorys i na tej podstawie będziemy badać ofertę – informuje prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic.

Kosztorysowa wartość zamówienia na budowę odcinka trasy N-S od ul. Kokota od ul Bielszowickiej to 113 mln zł. - W postępowaniu wpłynęło dziewięć ofert. Jedna z nich została odrzucona na etapie badania złożonych dokumentów, jeszcze przed aukcją. Pozostałych ośmiu wykonawców zostało zaproszonych do aukcji elektronicznej. Ostatecznie aktywny udział wzięło w niej sześciu oferentów – tłumaczy procedurę wiceprezydent Krzysztof Mejer. - W wyniku zakończenia aukcji, a następnie odrzucenia jednej z ofert z powodu rażąco niskiej ceny, obecnie najniższą cenę w postępowaniu zaproponowało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg DROGOPOL-ZW (95 mln zł), następna w kolejności jest oferta spółki SKANSKA (ok. 95,9 mln zł) - dodaje.

Ruda Śląska. Aukcja internetowa wyłoniła wykonawcę transy N-S

Aukcja elektroniczna to dodatkowy etap postępowania, przewidziany przez prawo zamówień publicznych. - Takie rozwiązanie zostało zastosowane przez nas po raz pierwszy. W aukcji mogli wziąć udział wykonawcy, których oferty nie zostały odrzucone podczas analizy formalnej – mówi Mejer.

Do pełnego połączenia trasą N-S autostrady A4 i Drogowej Trasy Średnicowej konieczna jest jeszcze budowa odcinka od ul. Kokota do łącznika z autostradą w ciągu ul. 1 Maja. To duża i kosztowna inwestycja, dlatego została podzielona na dwa zadania. Rozstrzygnięte postępowanie dotyczy pierwszego z nich. – Przedsięwzięcie obejmuje odcinek od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej wraz z węzłem, przebudowę ul. Bielszowickiej od wspomnianego węzła do ul. 1 Maja, rondo na skrzyżowaniu tych dwóch ulic oraz odcinek ul. 1 Maja od ul. Bielszowickiej do ul. Gabora – wylicza Mejer.

Do tej pory w Rudzie Śląskiej zrealizowane zostały już trzy odcinki trasy N-S. Mają one długość ok. 3,4 km. Pierwszy został przekazany do użytkowania na początku 2013 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja. Jego budowa kosztowała ponad 48 mln zł.

Kolejny odcinek do użytkowania przekazany został w sierpniu 2016 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja do ul. Bukowej. Wraz z tą inwestycją dodatkowo wykonane zostało 1,5 km drogowego połączenia ul. Bukowej z ul. ks. Niedzieli. Ta inwestycja kosztowała ponad 60 mln zł. Trzeci etap trasy N-S do użytku oddany został jesienią 2018 r. Odcinek o długości 1,4 km przebiega od ul. Bukowej do ul. Kokota. Jego realizacja kosztowała blisko 54 mln zł.

Na budowę wszystkich odcinków miasto pozyskało unijne dofinansowanie. Pierwszy etap został dofinansowany kwotą ponad 36 mln zł, drugi i trzeci fragment kwotą około 82 mln zł.

