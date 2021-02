Ruda Śląska. Służbowo policjant, prywatnie myśliwy…razem z patrolem uratował lisa

Takie sytuacje najczęściej zdarzają się poza miastem, w lesie, polach, na odludziu. Tak, by nie było świadków i spokojnie można było zrealizować swój plan. Po co? Na to pytanie ciężko jest odpowiedzieć.

Myśliwy z bronią (zdjęcie poglądowe) Źródło: Agencja Wschod / Forum , Fot: RM, Agencja Wschod / Forum