Śląskie. Ukradli zabytkowy motocykl, policję powiadomił świadek

Komenda policji w Cieszynie poinformowała o zatrzymaniu dwóch mężczyzn w związku z kradzieżą zabytkowego motocykla. Do zdarzenia doszło w sobotni wieczór, 6 lutego. Przejeżdżający ulicą Hallera w Kończycach Małych mieszkaniec wsi zauważył poruszającego się poboczem mężczyznę, który prowadził motocykl. Na widok nadjeżdżającego samochodu rzucił on jednoślad i zaczął uciekać. Następnie wsiadł od strony pasażera do czekającego na niego nieopodal samochodu i wraz z kompanem odjechali. Świadek zdarzenia o dziwnym podejrzanym zachowaniu mężczyzny zawiadomił policję. Po przyjeździe patrolu i sprawdzeniu motocykla okazało się, że porzucony przez mężczyznę pojazd chwilę wcześniej został skradziony z terenu jednej z posesji.