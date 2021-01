Ruda Śląska. Rowerzyści znajdą zrozumienie? Miasto ma oficera rowerowego

Ruda Śląska. Zadania oficera rowerowego

Oficer rowerowy będzie współpracował z rowerzystami i będzie ich przedstawicielem w mieście. Do jego zadań należy również nawiązywanie kontaktów z oficerami rowerowymi z innych miast, w szczególności zrzeszonych w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Ważnym punktem w działalności oficera ma być promowanie jazdy na rowerze wśród mieszkańców.

- W naszym mieście mamy wiele ścieżek, tras i szlaków rowerowych. Dlatego pierwszym moim zamysłem jest to, żeby istniejącą już sieć rowerową połączyć w jedną całość, tak aby poruszanie się po niej było łatwiejsze dla rowerzystów - podkreśla Kornel Milbrant. - Będę także czuwać nad tym, aby budowane trasy rowerowe w Rudzie Śląskiej oraz te planowane do realizacji były tworzone zgodne z przepisami i wszelkimi standardami, a przede wszystkim by były bezpieczne i funkcjonalne oraz cieszyły się aprobatą rowerzystów - dodaje.