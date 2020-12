Ruda Śląska. Pożar kamienicy. Trzy osoby, w tym dwoje dzieci, trafiło do szpitala

Trzej policjanci z komisariatu I w Rudzie Śląskiej, jadąc w niedzielne przedpołudnie jedną z głównych ulic miasta, zauważyli wydobywający się czarny dym z klatki schodowej jednej z kamienic. Przed budynkiem stała kobieta, która dzwoniła właśnie po pomoc. Mundurowi, mimo ogromnego zadymienia weszli do kamienicy, by przeprowadzić ewakuację mieszkańców. Pomimo dymu i braku widoczności weszli też do mieszkania na parterze, w którym rozpoczął się pożar. Znaleźli w nim leżącego na wersalce nieprzytomnego 71-letniego mężczyznę, którego natychmiast wynieśli na zewnątrz i udzielili mu pomocy przedmedycznej. Dym i płomienie uniemożliwiły im natomiast wejście na pierwsze piętro