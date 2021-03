Ruda Śląska. Miliony na odśnieżanie. Miasto podsumowało sezon zimowy

Koszt "akcji zima" tylko w styczniu i lutym wyniósł ok. 4,5 mln zł. Dla porównania w styczniu i lutym ubiegłego roku zimowe utrzymanie dróg i chodników kosztowało 1,4 mln zł, czyli praktycznie 3 razy mniej niż teraz. Do tego trzeba doliczyć 1,7 mln zł , które na ten cel miasto przeznaczyło już w grudniu 2020 r.

Pierwsze efekty ustępującej zimy najbardziej widać po stanie dróg. – Zarówno w styczniu, jak i lutym mieliśmy sporo opadów, nie brakowało też dni z mrozem. Takie warunki, kiedy dochodzi do naprzemiennego zamarzania i odmarzania mokrej nawierzchni, są idealne do powstawania dziur w drogach. Niestety, fizyki nie oszukamy, dlatego każdorazowo po większym ociepleniu skutki tych procesów kierowcy odczuwają w czasie jazdy – wskazuje wiceprezydent Rudy Śląskiej Krzysztof Mejer.

Ruda Śląska. Usuwają skutki zimy

W zimie naprawy ubytków w drogach realizowane są w trybie awaryjnym. Polegają one na "łataniu dziur", przeważnie asfaltem na zimno. Jest to metoda doraźna. - Prace takie realizowaliśmy już w styczniu, ale prawdziwy wysyp robót interwencyjnych mieliśmy w ostatnich tygodniach. Oprócz tego udało się też przeprowadzić większe naprawy nawierzchni ulic. Prace przeprowadzone zostały m.in. na ulicach: Katowickiej, Kochłowickiej, Zapolskiej i Sobieskiego – wylicza Mariusz Pol, naczelnik Wydziału Dróg i Mostów.

Na prawdziwe remonty czas jednak przyjdzie, gdy pogoda się ustabilizuje i przez kilka dni z rzędu średnia temperatura dobowa będzie powyżej kilkunastu stopni powyżej zera. Wtedy planowane są remonty nawierzchni większych fragmentów jezdni. Będą to odcinki ulic najbardziej zniszczonych.

W planach jest m.in. remont nawierzchni ul. 1 Maja na wysokości cmentarza komunalnego, ul. Kosynierów, Jadwigi Śląskiej, Bytomskiej pomiędzy ul. Grunwaldzką a wiaduktem, Podlas, Czempiela, Plebiscytowej, Krzywoustego, Kupieckiej, Kaszubskiej. - Oczywiście nie jest to zamknięty katalog miejsc, gdzie przeprowadzone zostaną remonty dróg. W przypadku pogorszenia się stanu nawierzchni innych ulic zakres planowanych robót może zostać poszerzony - informuje Pol.

W tym roku na remonty dróg w mieście w budżecie miasta zarezerwowano ok. 4,2 mln zł. W ubiegłym roku była to kwota niespełna 4 mln zł. Zrealizowane w tym roku remonty dróg kosztowały już budżet miasta ok. 400 tys. zł.