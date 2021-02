Ruda Ślaska. Miasto ulży restauratorom. Nie zapłacą za koncesje na sprzedaż alkoholu

Ruda Śląska. Zwolnienia z opłat za koncesję na sprzedaż alkoholu

Zgodnie z podjętą decyzją, rudzcy przedsiębiorcy w 2021 roku będą zwolnieni z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Co istotne, opłaty wniesione do 31 stycznia, kiedy przypada termin wpłaty pierwszej z trzech rat, zostaną zwrócone. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.