Ruda Śląska. Miasto ma plan na budowę mieszkań

Prócz nowej inwestycji program zawiera założenia modernizacji już istniejących budynków. Miasto na ten cel chce przeznaczyć 120 milionów zł. - Planujemy m.in. termomodernizację 32 budynków, a do nowego źródła ciepła chcielibyśmy podłączyć 26 budynków. Przewidujemy także remont dachów 33 budynków, renowację 63 klatek schodowych oraz wymianę ponad 1 400 okien w lokalach mieszkalnych. Zamierzamy także szerzej stosować odnawialne źródła energii - wylicza wiceprezydent miasta Michał Pierończyk.

Ruda Śląska. Miasto planuje budowę mieszkań

W przyjętym przez rudzkich radnych programie określona została również polityka czynszowa na lata 2021 - 2026. W miejskim zasobie mieszkaniowym jeszcze do końca czerwca obowiązywać będzie dotychczasowa stawka bazowa, która wynosi 7,38 zł, natomiast od 1 lipca wzrośnie ona o 4% do kwoty 7,68 zł. Taka czteroprocentowa podwyżka zgodnie z zapisami dokumentu będzie następować począwszy od 1 lipca każdego kolejnego roku do końca obowiązywania programu.