Ruda Śląska. Za ponad 9 milionów Muzeum Miejskie zyskało nowy wygląd

Zakończyły się roboty budowlane w Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej. Teraz czas na wykonanie nowej wystawy stałej „Czas to pieniądz”, po której oprowadzać będą przewodnicy, Karol Godula i Joanna Gryzik.

Po modernizacji placówka przy ul. Wolności 26 ma do dyspozycji ok. 1430 m2. – Rudzkie muzeum zyskało zupełnie nowy charakter, a wystawa „Czas to pieniądz” z pewnością będzie ciekawą, nową odsłoną naszej historii – podkreśla prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic.