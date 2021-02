Ruda Śląska. Krok od tragedii. Impreza nastolatków, wszystkie służby w akcji

W niedzielny wieczór kilkanaście minut po osiemnastej, dyżurny rudzkiej komendy otrzymał zgłoszenie, o leżącej w śniegu pijanej nastolatce. Na miejsce natychmiast udał się patrol i karetka pogotowia. Dziewczyna była wyziębiona i kompletnie pijana, nie było z nią kontaktu. Nastolatka została przewieziona do szpitala. Po chwili dyżurny otrzymał kolejne informacje o dwóch pijanych 14-latkach, które zostały przyprowadzone do domów. Te również zostały zabrane do szpitali.