Ruda Śląska. Koniec modernizacji. Kiedy tramwaje ruszą na tory?

Pierwszy przejazd techniczny tramwaju zmodernizowanym torowiskiem odbył się 10 sierpnia. - Komisja odbiorowa przystąpiła do pracy, wskazała generalnemu wykonawcy szereg drobnych poprawek niezbędnych do wykonania przed odbiorem końcowym, a firma TOR-KRAK w kolejnych dniach usunęła wszystkie niedociągnięcia. Drugi przejazd techniczny odbył się już bez najmniejszych przeszkód, dlatego mogliśmy zgłosić do Zarządu Transportu Metropolitarnego gotowość do uruchomienia komunikacji tramwajowej na zmodernizowanej infrastrukturze w dzielnicy Godula – wyjaśnia Andrzej Zowada, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie.