Pszczyna. Ranna w katastrofie helikoptera kobieta przesłuchana

W wypadku prywatnego śmigłowca , który rozbił się spadając na zalesiony, podmokły i trudno dostępny teren zginął przedsiębiorca Karol Kania i pilot – pracownik jego spółki. Dwóch pozostałych pasażerów zdołało wydostać się z wraku o własnych siłach. Rannych przewieziono do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej i do Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu. Mają liczne stłuczenia i złamania, ich stan jednak nie zagraża życiu.

W piątek Prokuratura Rejonowa w Pszczynie poinformowała, że kobieta została już przesłuchana. Nastąpiło to w szpitalu, w którym wciąż przebywa. Ze względu na dobro śledztwa, nie podano treści zeznań rannych. Mężczyzna został wcześniej przesłuchany.

Przeprowadzona w czwartek sekcja zwłok ofiar wykazała, że przyczyną ich śmierci były obrażenia wielonarządowe, obejmujące zwłaszcza rejon klatki piersiowej. Od zmarłego pilota pobrano próbki w celu zweryfikowania, czy nie był pod wpływem alkoholu. "To standardowa procedura, kiedy mamy do czynienia z wypadkami, czy to samochodowymi, czy powietrznymi" – zaznaczył prok. Leonard Synowiec.