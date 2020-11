Protesty w Polsce. Symbole błyskawicy na zabytkowej kapliczce

Protesty w Polsce. Błyskawica na kapliczce

Symbol ten używany jest przez protestujących, którzy sprzeciwiają się orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z czwartku, 22 października w sprawie aborcji. Fala strajków przetoczyła się przez cały kraj, również przez Bielsko-Białą. Do namalowania znaków błyskawicy nie doszło zapewne podczas protestów w tym mieście - ich trasa przebiegała głównie przez ulice w ścisłym centrum stolicy Podbeskidzia.

To kolejny incydent tego typu, do którego doszło w ostatnich dniach na Podbeskidziu. We wtorek, 27 października nieznani dotąd sprawcy wymalowali wulgarne napisy na elewacji biura poselskiego Przemysława Drabka w Czechowicach-Dziedzicach. W tym samym czasie symbole błyskawicy pojawiły się na kaplicy cmentarnej przy czechowickim kościele NMP Wspomożenia Wiernych.