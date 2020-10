Powiat częstochowski. Policja w akcji na bierzmowaniu

W naszym kraju lawinowo rośnie liczba zakażonych Covid-19. Wprowadzane są kolejne ograniczenia i obostrzenia. Od soboty powiat częstochowski został objęty czerwoną strefą. Mimo to w jednej w miejscowości odbyło się bierzmowanie. Przystąpiło do niego około 50 osób. Do akcji wkroczyła policja.

Koronawirus. Czerwona strefa w powiecie częstochowskim. Mimo to w kościele odbyło się bierzmowania / foto ilustracyjne (East News, Fot: Robert Wozniak)