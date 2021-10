Kardynał Dziwisz z muchomorem na głowie. Praca trafi na wystawę

- Dostarczony już do Biura Wystaw Artystycznych w Bielsku-Białej obraz, przedstawia znanego chyba wszystkim, monarchę polskiego kościoła katolickiego. Jest jego satyrycznym, ale jednoznacznym i rozpoznawalnym portretem. Namalowałem go w bajkowym stylu, którym często posługuję się w moich pracach będących komentarzem do społecznie ważnych tematów - tłumaczy artysta Tomasz Kokott w rozmowie z silesia24.pl.