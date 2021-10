Podróż koleją na lotnisko w Pyrzowicach coraz bliżej, prace mocno zaawansowane

Efektem inwestycji będzie dojazd pociągiem do portu lotniczego "Katowice Airport". Przewidywany czas jazdy z Zawiercia do lotniska to 23 min, a z Tarnowskich Gór niecałe 20 min. Podróżnym z Katowic i z Częstochowy przejazd zajmie ok. godzinę.