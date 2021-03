Piekary Śląskie. Nowe pojemniki na śmieci, mają rozwiązać m.in. problem smrodu

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej postawi kolejne półpodziemne pojemniki na śmieci. Do końca 2022 roku będzie ich ponad trzydzieści.

ZGM chce odchodzić od klasycznych wiat śmietnikowych, które nie są przy obecnej polityce śmieciowej rozwiązaniem nadającym się do gęsto zaludnionych osiedli. Planuje postawienie kolejnych zespołów pojemników półpodziemnych do segregacji odpadów. W latach 2021 – 2022 zaplanowano zakup i montaż ponad 30 sztuk. Do tej pory postawiono ich 12 w następujących lokalizacjach: Szeptyckiego 2, Maczka 1,2, Waculika 3 i 13, Maczka 4, Andersa 6, Przyjaźni 270, Roździeńskiego 73, Trautmana7, Janty 14, Kotuchy 25.

Piekary Śląskie. Będą nowe, lepsze pojemniki na śmieci

Pojemniki półpodziemne wyróżnia nie tylko estetyczny wygląd, ale także użyteczność. Zajmują znacznie mniej miejsca niż tradycyjne pojemniki i wokół niech nie unosi się nieprzyjemny zapach. Dzieje się tak, ponieważ są wkopane w grunt na głębokość około półtora metra, gdzie panujeniższa temperatura, co z kolei sprawia, że odpady rozkładają się wolniej. Szczelnie zamykane klapy na klucz z otworem wrzutowym, przylegając do pozostałych elementów cylindrycznego śmietnika, ograniczają dopływ powietrza do jego wnętrza, a w konsekwencji hamują proces rozkładania się odpadów.

Klucze do półpodziemnych kontenerów mają tylko mieszkańcy konkretnych budynków, którym mają służyć. Zmniejsza to ryzykopodrzucania śmieci przez osoby obce, co latami było istną plagą. Niweluje się w ten sposób także problem rozsypywania śmieci czy rozgrzebywania ich przez ptaki czy inne zwierzęta.

COVID-19. Adam Niedzielski o krok od ważnej decyzji ws. szczepień