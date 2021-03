Piekary Śląskie. Naturalny sposób na komary? Więcej jerzyków

Piekary Śląskie. Będzie więcej jerzyków i mniej komarów

Jerzyki to nieco więksi kuzyni jaskółek. Żywią się owadami. Występują w całej Europie. Większą część życia spędzają w powietrzu, gdzie dosłownie przez cały czas polują. Łowieniem uciążliwych dla ludzi owadów – komarów, meszek i much – zajmują się również młode jerzyki, które stają się samodzielne zaraz po opuszczeniu gniazd. W Polsce pojawiają się one w połowie maja i przebywają do połowy sierpnia.