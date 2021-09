Piekary Śląskie. Miała być awantura domowa, zaskakujący finał

Dyżurny z piekarskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące awantury w mieszkaniu. Na interwencję wysłał patrol. Gdy policjanci dotarli na miejsce mocno się zdziwili. - Zastali nietrzeźwą kobietę oraz jej konkubenta. Jak ustalili w mieszkaniu nie doszło do żadnej awantury, co zresztą potwierdziła sama zgłaszająca. Powodem telefonu na policję miał być fakt zmuszania kobiety przez konkubenta do … smażenia kotletów – wyjaśnili policjanci.