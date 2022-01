Oferował policjantom 200 tys. zł łapówki. Był kompletnie pijany

Jak się okazało, mężczyzna chciał wręczyć policjantom aż 200 tys. zł w polskiej i zagranicznej walucie. Z ustaleń PAP wynika, że pijany 45-latek to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą poza Polską. Został on już zatrzymany i trafił do aresztu.