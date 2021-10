Odkrycie chorzowskich policjantów. Zamiast baru, jaskinia hazardu

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej chorzowskiej komendy zdobyli informację, że w jednym z lokali przy ul. Sobieskiego mogą znajdować się automaty do nielegalnych gier hazardowych. Wspólnie z funkcjonariuszami KAS z Katowic wkroczyli do akcji. - Informacje śledczych się potwierdziły. Choć na zewnątrz szyld wskazywał, że jest to bar, to wewnątrz znajdowało się jedynie pięć automatów do gier – podała chorzowska komenda.