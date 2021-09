Świętochłowice. Uderzenie w nielegalny hazard, gry kontrolne zdecydowały

Świętochłowice. Trzy automaty do gier przejęte przez śląską KAS

Na miejsce wezwano funkcjonariuszy śląskiej Krajowej Administracji Skarbowej, którzy przeprowadzili tak zwane gry kontrolne. Niezbicie wykazali, że są to automaty służące do prowadzenia gier hazardowych. Urządzenia, po przeprowadzeniu koniecznych czynności zostały przejęte i przewiezione do magazynu śląskiej Służby Celno-Skarbowej. Teraz śledczy ustalają, jakie straty poniósł Skarb Państwa w związku z nielegalną działalnością salonu gier.