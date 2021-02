Nowe obostrzenia. Pierwszy dzień bez przyłbic. W Katowicach nie wiedzą?

Od soboty w całej Polsce weszły w życie nowe obostrzenia, w myśl których twarz zasłaniać można jedynie maseczką. Oznacza to, że z użycia wychodzą np. przyłbice. Czy Polacy dostosowują się do nowego rygoru? Sprawdzono to np. w Katowicach.

Nowe obostrzenia. Pierwszy dzień bez przyłbic Źródło: Getty Images , Fot: Jaap Arriens