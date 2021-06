Myszków. Wykorzystał pandemię. Co zrobił?

Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą mikołowskiej komendy natomiast zakończyli, trwające ponad rok, czynności w prokuratorskim śledztwie, dzięki którym przerwali proceder potężnego oszustwa. Mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju wraz ze swoją partnerką, doprowadził między innymi swojego znajomego do utraty gotówki w wysokości ponad 800 tysięcy złotych. Decyzją sądu podejrzany 50-latek trafił do tymczasowego aresztu. Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli majątek podejrzanego o wartości blisko 500 tysięcy złotych, w tym między innymi, położoną na terenie Zabrza nieruchomość. 50-latkowi grozi do 8 lat więzienia.