Myszków. Przez chorobliwą zazdrość może trafić do więzienia

Para rozstała się, ale 50-latek nie potrafił przyjąć tego do wiadomości. Od około miesiąca nachodził 42-latkę w jej mieszkaniu i uporczywie nękał. Czara goryczy przelała się jednak w zeszłym tygodniu.

Byli kochankowie spotkali się przypadkiem przy ulicy 1 Maja w Myszkowie. 50-latek pod pretekstem złego samodzielnego poprosił byłą partnerkę o pomoc. Kobieta niczego nie podejrzewała, więc postanowiła odprowadzić go do mieszkania. 50-latek wciągnął ją do środka i nie chciał wypuścić. Wszczął awanturę.