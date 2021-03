Mysłowice. Zabrał rodzicom kluczyki i wybrał się na nocną przejażdżkę. Nie tak wyobrażał sobie jej zakończenie

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 21 marca. Około godziny 2.40, na ul. Katowickiej w Mysłowicach patrol policjantów z Wydziału Prewencji zatrzymał do kontroli bmw. - W trakcie policyjnych czynności okazało się, że za kierownicą samochodu siedzi 16-letni mieszkaniec Jaworzna.

Tylko formalnością było sprawdzenie nastolatka w policyjnych systemach, które potwierdziło, że nie ma on uprawnień do kierowania. Nieletni przyznał w rozmowie z mundurowymi, że wykorzystał chwilę nieuwagi swojego ojca, zabrał kluczyki od samochodu i postanowił się przejechać. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy – informuje komenda w Mysłowicach.

Mysłowice. 16-latek "pożyczył" bmw swojego taty

Nie wiadomo, co podkusiło nastolatka do takiego zachowania. Zebrany materiał trafi do sądu rodzinnego, który podejmie dalsze decyzje w sprawie nieletniego. Nastolatka czekała też trudna rozmowa z ojcem.