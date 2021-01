Mysłowice. Gratka dla fanów laserów. Świetlne iluminacje w Parku Światła

- Dzięki najnowocześniejszym technologiom zostanie wyczarowany świat, którego nigdy wcześniej nie widzieliście, nawet oczami Waszej wyobraźni. Jedyna taka atrakcja na Śląsku! - zachęcają organizatorzy pokazów do przyjścia do Parku Słupna w Mysłowicach.

- Wszystkich fanów nowych technologii, amatorów wieczornych spacerów, kolekcjonerów niezapomnianych wrażeń oraz pasjonatów rozrywki serdecznie zapraszamy do Parku Światła na multimedialny spacer! - mówi Patrycja Drobik z Mysłowickiego Ośrodka Kultury - W trakcie zwiedzania i spaceru po specjalnie oświetlonym parku będzie można obejrzeć m.in. laserową bajkę "Jungle Boy", która w listopadzie ubiegłego roku w Stanach Zjednoczonych została uznana za najlepszą laserową bajkę świata w 2020 r. Będzie też mapping 3D zaczarowanego zamku oraz przestrzenny pokaz laserowy ze specjalnymi efektami – dodaje.

Mysłowice. Laserowe widowisko Park Światła

Organizatorzy podkreślają, że Park Światła to bezpieczna atrakcja na świeżym powietrzu, która nie wymaga bezpośredniego kontaktu z żadnymi eksponatami, a elementy świetlnych instalacji zostały rozmieszczone na otwartej przestrzeni o powierzchni ponad 8 hektarów.

Organizatorzy zobowiązują uczestników do przestrzegania zasad zachowania dystansu społecznego i do zasłaniania ust i nosa, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Park Światła będzie można zwiedzać codziennie w godz. 16.30–21.00, do 24 stycznia 2020. Ceny biletów: dorośli - 20 zł; dzieci i młodzież do 18 lat – 10 zł; rodzinny 50 zł (dzieci do lat 3 bezpłatnie)