Fajerwerki 2020. Nowy Rok w wielu krajach zostanie powitany bez pokazów fajerwerków

Fajerwerki 2020. Niemcy z zakazem

- Każdy, kto chce mieć fajerwerki, może pojechać do Polski i je kupić - powiedział rzecznik związku zawodowego policji Benjamin Jendro, cytowany przez dw.com.

Zakaz strzelania fajerwerków został wprowadzony w niektórych landach, np. w Bawarii, Turyngii, czy Berlinie. Oprócz godziny policyjnej wprowadzony został zakaz strzelania fajerwerków w miejscach publicznych, co oznacza m.in. brak corocznego świętowania pod Bramą Brandenburską. W Bremie i Hamburgu obowiązuje całkowity zakaz strzelania, również z prywatnych posesji.

Zakaz strzelania fajerwerków w Niderlandach i Francji

We Francji o godzinie 20. w sylwestra rozpoczęła się godzina policyjna. Zmobilizowano aż 100 tys. policjantów i żandarmów do egzekwowania tych przepisów. W Paryżu zostały odwołane tradycyjne pokazy sztucznych ogni. Zostały one zastapione koncertami transmitowanymi na żywo.