Morawiecki w Katowicach: "Będzie można tu zrobić szczepionkę"

Premier Mateusz Morawiecki często odwiedza Górny Śląsk. Choć szef rady ministrów pochodzi z Wrocławia, to Katowice uczynił swoim okręgiem wyborczym. Tam też zorganizowano paradę z okazji Święta Wojska Polskiego w 2019 roku. Oficjalnie miejsce wybrano ze względu na uczczenie setnej rocznicy Powstań Śląskich.

Tym razem Morawiecki wizytował Śląski Uniwersytet Medyczny , a konkretnie kampus położony w katowickiej dzielnicy Ligota. To tam powstaje Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Silesia LabMed, będące kompleksem supernowoczesnych laboratoriów.

Premier nie krył zadowolenia z tego co zobaczył na miejscu. - Panowie rektorzy powiedzieli mi, że do takiego centrum, jakie tutaj tworzymy, będzie można przyciągać naukowców z całego świata. W takim centrum, jakie tu jest tworzone, na Śląsku, będzie można wręcz stworzyć szczepionkę. To są najnowsze techniki, najnowsze technologie medyczne, które będziemy tutaj wykorzystywać - mówił polityk.