Mikołów. Pijany wybrał się na stację benzynową. Zaparkował obok radiowozu

Jastrzębscy policjanci natomiast prowadzili pościg za kierowcą renault, który nie zatrzymał się do kontroli. Jak się okazało, 36-latek uciekał, gdyż był pod wpływem alkoholu i miał trzy zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Za ucieczkę przed policjantami, kierowanie w stanie nietrzeźwości oraz niestosowanie się do wyroku sądu mieszkańcowi powiatu wodzisławskiego grozi do 5 lat więzienia.