Mikołów. Najpierw poprosił policjantów o pomoc, potem ich zaatakował

Do zdarzenia doszło w środę, 16 czerwca, tuż przed północą. Policjanci z komisariatu w Łaziskach zostali skierowani na interwencję domową do jednego z mieszkań w Mikołowie. 36-letni mężczyzna, w trakcie libacji alkoholowej, pokłócił się ze swoją partnerką i, nie mogąc dojść z kobietą do porozumienia, poprosił o pomoc policjantów.